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﻿公司秘書門檻降 恐損港地位

2019-08-22 列印
  港交所（388）在本月初發出修訂《上市規則》的諮詢文件，當中包括容許沒有本地經驗的人士，亦有機會出任上市公司的公司秘書，港交所並將有關的豁免準則納入《上市規則》。

  不過，業界憂慮修例會降低企業管治水平，令公司秘書的專業資格要求名存實亡，影響國際金融中心的地位。

  現時《上市規則》的規定，認可的公司秘書專業資格包括，香港特許秘書公會會員、律師或大律師，以及專業會計師。港交所以往有向一些上市公司給予豁免，聘請公司秘書之時，無需嚴格遵守相關規定。

  根據諮詢文件建議的修訂，假若上市公司的主營業務不在香港，董事提出相關人士適合出任公司秘書的原因，則有機會申請豁免，以聘請沒有本地合規經驗的人士出任，期限不可超過三年。
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