恒地中期賺75.15億 倒退五成派息0.5元

恒基系昨日派發中期成績表，恒基地產（012）及恒基發展（097）截至今年6月底止中期純利齊跌5成，恒地純利按年跌50%，至75.15億元，每股盈利1.55元，維持派中期股息0.5元。



恒地表示，全球經濟增長放緩、中美爆發貿易及科技戰，加上本港社會衝突持續加劇，對旅遊、零售及飲食業帶來衝擊，物業租金及價值亦有所影響，但短期住宅供應短缺，按息率持續低企，料為樓市帶來支持。在銷售、租務及旗下多家公司盈利貢獻下，可應對未來挑戰，預計今年全年業務有平穩表現。



恒地於期內，收入較去年同期跌38.1%，至81.29億元，當中物業銷售稅前盈利大跌72.3%，至11.07億元；應佔稅前租金收入淨額35.85億元，較去年同期上升1%；及出售投資物業所得之應佔稅前基礎盈利合共13.66億元，較去年同期減少78%。如撇除投資物業公允價值變動，恒地基礎純利更跌51.6%，至67億元。



恒地指，盈利按年減少，主要是由於期內並沒有去年同期出讓屯門管翠路整個發展項目，以及北角京華道商廈的收益所致，而今年大部份有關物業預計下半年才落成及交付，盈利將在末期業績中反映。



收租物業方面，香港應佔租金總收入按年升4%，至36.66億元；主要出租物業之平均出租率為98%。而內地應佔租金總收入則按年減少2%，至9.23億元。內地方面，將繼續於一線及二線城市及大灣區物色投資項目。



恒基發展中期少賺56%



恒基發展（97）中期賺2100萬元，按年跌56.25%，每股盈利0.7仙，派中期息2仙。期內，收入9.26億元，按年升76.72%。恒發旗下「千色Citistore」銷售自營貨品收入減少4%，毛利率跌至33%，按年下跌2個百分點；而「UNY香港」則錄得稅後虧損1700萬元。該公司指出，由於市民消費意欲預期將有所減弱，將密切注視事態發展，並審慎應對。



