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金山盈轉虧 半年蝕近15億

2019-08-22 列印
　　金山軟件（3888）昨公布，截至六月底止中期虧損14.83億元（人民幣，下同），去年同期則賺2.19億元，每股虧損1.09元，不派中期息。該公司執行董事兼首席財務官吳育強指出，虧損主要因旗下在紐交所上市的聯營公司獵豹移動股價持續低迷，故要對其於獵豹的投資作13億元減值撥備，屬於帳面上的技術調整，短期再撥備機率較低，不影響公司現金流。但撇除針對獵豹的投資減值撥備後，公司仍然由盈轉虧，錄得2.24億元虧損。

　　網絡遊戲方面，該公司於上半年收益為11.69億元，較去年同期跌3.7%。吳育強指出，該公司早前暫停六月上市新遊戲《指尖江湖》的推廣工作，因在測試中出現技術問題，決定在第四季度再重新做宣傳工作。

　　

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