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吉利半年賺40億減四成

2019-08-22 列印
　　上半年內地汽車市場持續低迷，吉利汽車（175）昨公佈，集團上半年股東應佔溢利按年跌39.9%，賺40.09億元（人民幣，下同），每股盈利亦較上年同期下降40.3%，至44.39分，不派息。集團行政總裁桂生悅指出，上半年業績表現不佳，主要源於宏觀經濟下行，及期內集團為推進平台化佈局而導致生產成本達到最高水平，下半年表現有望轉好。

  期內集團總銷量按年下滑15%，至65.17萬部。總裁安聰慧表示，自5月下旬以來，汽車銷售進入傳統淡季，而7月份由於遭遇內地多個地區5至6月份將國五排放標準切換至國六，同比來看為最艱難月份，相信自8月起環比表現會逐漸轉好。

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