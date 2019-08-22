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比亞廸純利14.54億增兩倍

2019-08-22 列印
　　比亞迪股份（1211）及比亞迪電子（285）昨日公佈，截至今年6月底止中期業績，比亞迪股份於期內賺多2倍，純利為14.54億元（人民幣，下同），每股盈利0.49元，不派中期息，期內收入為621.84億元，按年增加14.8%。

        比亞迪股份於期內，汽車及相關產品業務的收入約339.82億元，按年升16.27%；手機部件及組裝業務的收入約233.23億元，按年增長14.35%；二次充電電池及光伏業務的收入約44.53億元，按年跌1.61%。三大業務佔總收入的比例分別為54.65%、37.51%和7.16%。期內，新能源汽車業務收入約254.48億元，按年增長38.77%，收入佔比進一步提升至40.92%。

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