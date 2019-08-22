﻿中環IFC外望——任正非冀美准續用Android

華為在內部論壇「心聲社區」刊登創辦人任正非，日前接受英國天空新聞（Sky News）的訪問撮要。任正非在訪問中提到，希望美國政府能批准華為使用Android系統。



任正非指出，Google是一間非常好的公司，華為與Google之間有良好合作，雙方也有很多協議。華為仍然希望，在終端中使用Google系統和生態繼續發展，希望美國政府能批准華為使用Android系統。



他提到，如果美國不能開放Android系統，華為只能自己承擔生態的建設，生態建設不是短時間可以完成的，估計要兩、三年時間才能完成，所以華為在終端方面想當世界第一的目標，短時間內或不能實現。



在5G發展方面，任正非表示，今年華為5G基站只能生產60萬個，但明年可以增至150萬個，後年基本可以開放對世界供應。



對沖名宿：美利率將降至零



海曼資本（Hayman Capital）創辦人、著名對沖基金經理巴斯（Kyle Bass）認為，各國央行剛剛開始放寬貨幣政策，預計美國利率將繼續下降，並跟隨全球利率一直降至零，形容「這太瘋狂」。



巴斯表示，由於政客們無視預算赤字，加上全球其他地區經濟活動放緩，美國利率將降至零，這可能會產生可怕後果。他解釋，央行印鈔意外後果是將使富人更富，使中產階級陷入停滯，使窮人繼續貧窮。



目前全球多個國家的央行實施刺激政策，全球負孳息率債券規模達15萬億美元。德國和法國的10年期國債孳息率，與日本基準利率一樣處於負值。



高瞻