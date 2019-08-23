﻿美製造業收縮 債息呈倒掛 市場憂衰退 杜指升49點

美國經濟數據欠佳，製造業PMI近十年來首度跌穿五十點分水嶺，美債息又呈倒掛；美股周四早段先升後回軟，杜指早段升超過180點之後，隨即掉頭向下，最新跌19點；標普指數以及納斯達克指數，早段則窄幅上落。



美國八月份製造業採購經理指數(PMI)跌至49.9，低於50點的盛衰分界線，是2009年9月以來首次跌穿五十點水平。數據反映，中美貿易糾紛遲遲未解決，已經拖了美國經濟後腿。



勞工市場方面，美國上周首次申領失業救濟人數20.9萬人，較對上星期減少1.2萬人，亦低於預期的21.6萬人。



市場聚焦Jackson Hole年會



目前美國2年期債息見1.5895厘，10年期債息見1.5893厘左右，2年期輕微高於10年期債，為一周內第二次出現長短債1息倒掛，部分投資者擔心這是經濟衰退的先行指標。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26252點，升49點；納斯達克指數報7991點，跌28點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見56.78港元，較香港收市價跌0.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見330.47港元，較香港收市價跌0.53港元。



分析師指出，市場正聚焦美國時間周四稍後在Jackson Hole召開年會，冀從中得到聯儲局官員及海外央行高管對經濟前景及貨幣政策前景所發出的啟示。聯儲局主席鮑威爾將在周五早上，就貨幣政策發表講話。



港股方面，繼大摩日前看淡本港經濟及樓市後，該行周四再次吹奏魔笛追魂曲，將港股評級下調至「減持」。市場瀰漫着悲觀投資氣氛，恒指輕微高開2點後，掉頭急滑，盤中曾挫292點低見25977，最終險守二萬六關口，收報26048點，下降221點，港股主板成交784億元。



「摩」笛再追魂



藍籌股普遍向下，騰訊（700）跌0.48%，收報331元；滙控（005）降0.61%，收報56.85元。恒安（1044）中期少賺3.6%，股價插5.29%，收報53.7元，為跌幅最大藍籌。



本港地產股走弱，中期基礎盈利倒退逾五成的恒地（012）挫3.22%，收報37.55元；長實（1113）跌2.08%，收報54.25元。