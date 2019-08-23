固定資產利息收入增 國壽半年賺376億增1.29倍

受惠於固定收益類投資資產利息收入增加，以及上半年境內股市上升。中國人壽（2628）昨日公佈中期業績，截至6月底止，股東應佔溢利375.99億元（人民幣，下同），按年大增1.29倍，每股基本收益1.32元，不派中期息。
國壽上半年總保費收入3779.76億元，按年增加4.85%；總投資收益889.23億元，按年升67.98%；總投資收益率5.78%，按年增加兩個百分點。另外，集團新業務價值345.69億元，按年升22.73%；內含價值8868.04億元，較去年底增長11.54%。
新業務價值升22.73%
國壽表示，今年上半年內地經濟運行總體平穩，外部環境的不確定性給保險市場帶來壓力和挑戰，保險行業轉型升級不斷深化，壽險業向高質量發展邁進。
集團上半年投資收益錄得663.45億元，按年增加9.4%，與固定收益投資資產利息收增加有關。公司亦有調整投資組合，債券配置比率由去年底的42.2%降至40.95%，定期存期比率由18.02%降至16.84%，債權型金融產品比率由11.32%升至11.43%，股票及基金比例由9.03%提升至10.79%。
此外，截至6月底半年，國壽資產負債比由去年底的90.07%，降至89.26%，減幅達0.81個百分點。核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別達58.62%及269.09%。