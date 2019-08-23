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融創中期純利首超百億

2019-08-23 列印
　　中海外（688）昨日公布中期業績，上半年盈利按年增7.4%，至249.4億元，每股盈利2.28元；派中期息45仙，按年增12.5%。期內，收入按年增5.4%，至933.8億元；物業合約銷售按年增28.7%，至1942億元。上半年新增樓面面積464萬平方米，截至6月底，中海外總土儲達9175萬平方米。

  融創中國（1918）上半年純利首次超過百億，按年升61.7%，至102.86億元（人民幣，下同），每股基本盈利2.37元，不派中期息。期內收入768.38億元，按年升64.9%，其中物業銷售收入佔比達95.55%。上半年融創合同銷售金額達2141.6億元，按年升11.8%。下半年將有超過420個項目在售，總可售資源逾5700億元，超過80%位於一二線城市。

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