  • 2019年8月23日 星期五
  • 30º
  • 77%
熱門： 港龍禁制令港鐵葵芳站逃犯條例

日報新聞 > 財經

利豐虧轉盈賺1.6億

2019-08-23 列印
　　利豐（494）昨公佈，截至今年6月底止中期業績，扭虧為盈，賺2053萬美元（約1.6億港元），去年同期虧損8609萬美元。派中期息1港仙，上年同期派3港仙。

  期內，營業額53.56億美元，按年跌8.4%。總毛利為5.83億元，按年跌5%；核心經營溢利為1.05億元，按年跌18.6%。利豐表示，營業額下跌主要是改善營運及客戶關係管理所致，由於客戶持續去庫存、店鋪倒閉、在破產情況下退出的客戶、失去市場份額及較高風險和非策略性客戶的退出，以及鑒於目前零售環境持續的不確定性，集團亦減少承擔較高風險客戶，從而對營業額造成負面影響。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd