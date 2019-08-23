恒安半年少賺3.6% 下半年毛利將改善

恒安國際（1044）昨日公佈，截至6月底止中期業績，純利為18.78億元（人民幣，下同），較去年同期跌3.55%，每股基本盈利1.578元；維持派中期息1元。



該公司指出，木漿價格於期內由高位逐漸回落，有利其降低生產成本，紓緩毛利率壓力。該公司預期，木漿價格於下半年持續回落，並處於低水平，加上恒安繼續積極優化產品組合，聚焦高毛利產品，以抵消市場競爭加劇及人民幣潛在貶值的負面影響，下半年的毛利率將有所改善。



該公司於期內，收入107.77億元，按年上升6.31%。毛利率37.3%，下跌2.3個百分點。紙巾業務毛利率跌至25%，按年輕微下跌0.8個百分點。期內，紙巾業務收入為54.6億元，按年上升7.4%，由於受惠於重點推廣的產品，如茶語絲享系列及竹π的新系列在市場上的良好反應，加上紙巾板塊的電商銷售增長強勁，帶動紙巾銷售保持穩定的增長。而衛生巾業務收入則為30.8億元，按年下跌約4.6%；紙尿褲業務收入7.5億元，按年下跌7.4%。



網購市場續增長



恒安於期內，加大品牌宣傳力度，導致推廣及分銷成本及行政費用較去年同期上升約16.4%，按收入的百分比計，分銷成本及行政費用佔期內收入的比例上升至約18.8%。電商業務方面，期內全國實物商品網上零售額同比增長約21.6%，佔社會消費品零售總額的比重為約19.6%，較去年同期提高2.2個百分點，顯示國內網購市場繼續增長。



此外，電商渠道營業額超過約20億元，比去年同期上升超過50%。該公司表示，電商對整體銷售額貢獻亦上升至19.4%，在電商渠道的市場份額已逐步追上個人及家居衛生用品市場的平均水平。未來會繼續推出高毛利專項商品，及專項產品配搭組合，進一步爭取在電商渠道的市場份額。



