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積金局︰「懶人基金」研減收費

2019-08-23 列印
　　被稱為「懶人基金」的強積金「預設投資策略」（DIS）推出逾2年。積金局表示，將於第4季開始展開檢討工作，研究下調DIS收費上限，料需時至少兩個季度。

  DIS基金目前設有收費上限，管理費不可多於基金淨資產值的0.75％，總開支不可多於0.95％。積金局亦表示，目前新增的強積金帳戶中，有四分之一的帳戶選擇DIS。截至今年3月底止，有約189萬個帳戶投資於DIS及其分支的基金，約佔全部強積金帳戶的兩成。自DIS實施至今年6月底，核心累積基金及65歲後基金的年率化回報分別為5.8%及3.9%；過去一年的回報則分別為4.3%及5.5%。

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