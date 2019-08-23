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創興半年賺九億增6%

2019-08-23 列印
　　創興銀行（1111）公佈截至6月底中期業績，純利按年增近6%至9.05億元；派中期息17仙，與去年同期持平。期內，集團減值準備後之營業溢利為10.69億元，同比增加6.4%；淨利息收入15.45億元，按年增13.6%，主要受惠於集團貸款增長；淨息差按年減13個基點至1.59%，主要受累於中國業務的淨息差按年收窄65基點。

  今年上半年，金融資產淨減值損失9658萬元，急升1.42倍，不履行貸款比率0.47%，上升0.12個百分點。

  創興銀行內地資產總額突破300億元，上半年內地的存款及貸款分別較去年底增長8%及11%；現時本港的貸款需求則趨於穩定，沒有太大增量，但由於客戶基礎穩定，相信年內仍可保持一定增長。



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