﻿中環IFC外望——滙豐渣打東亞登報 反暴力籲社會和平

滙豐、渣打及東亞三間銀行於報章刊登廣告，表明反對暴力。滙豐表示，維持法治對香港獨特國際金融中心地位不可或缺，支持以和平方式尋找解決之道。



滙豐在報章廣告刊登聲明，以「滙豐呼籲以溝通解決分歧」為題，指關注近期發生的社會事件，強烈譴責任何暴力和破壞社會秩序行為，呼籲以溝通解決分歧。



聲明又指，維持法治對香港獨特金融中心地位不可或缺，全力支持以和平方式尋找解決之道。滙豐指，期待在和平、繁榮穩定的香港繼續發展，並為中國經濟未來作出貢獻。



渣打銀行的廣告則以「反對暴力，恢復秩序，維護香港國際金融中心地位」為題，反對暴力衝擊，促請大眾合力使社會恢復和平安寧。渣打又稱，堅決擁護「一國兩制」，支持政府有效維持社會秩序和安全。



渣打聲明指，香港作為國際金融中心，吸引許多跨國企業來港發展，深信只有在和平理性的氣氛下，才能締造良好溝通環境，解決目前分歧。



至於東亞銀行廣告篇幅較小，廣告只稱「反對暴力、守護法治、提振經濟、共建和諧」。



零售協會籲業主減租一半



近期本港零售市道急速下滑，香港零售管理協會呼籲業主與零售商共渡時艱，呼籲業主向租戶減租五成，為期六個月。



協會表示，會員反映生意額由六月開始急轉直下，銷售額跌幅已由單位數擴大至雙位數。大部份零售商於八月初至今銷售額大跌逾五成。



零售商在營運成本高昂及收入銳減下，承受龐大現金流壓力。若情況持續惡化，預料不少零售商或會裁員甚至結業。



在此關鍵時刻，協會向全港商舖業主發信呼籲，向租戶減租五成，為期六個月，共渡時艱。



業界表示，政府日前公佈的措施未能給予針對性幫助。協會呼籲政府向零售商提供即時紓困方案，例如財務資助及差餉寬免。



高瞻