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﻿人民幣在岸價觸11年半新低

2019-08-23 列印
  人民幣在岸價（CNY）昨創近11年半新低，日盤收報7.0875兌1美元，下跌243點子，日間更一度跌穿7.09水平；人民幣離岸價（CNH）則曾逼近7.1水平。《路透》引述消息指出，幾大國有銀行曾在遠期市場出手撐人民幣。

  人民幣中間價昨報7.049，下調57點子，再創逾11年新低。人民幣走貶，在岸價曾低見7.0935，大跌逾300點子；離岸價則曾低見7.0997，大跌325點子，截至晚上8時許報7.0871，跌199點子。

  據《路透》引述知情者指出，昨有幾間大型國有銀行在遠期市場支撐人民幣，它們先在遠期市場買入美元，然後再於在岸即期市場沽出美元。有交易員指，有關國有銀行在即期市場以7.07元人民幣左右的價格沽出美元，以阻止人民幣大幅貶值。
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