聚焦央行年會 港股乾升130點

內地股市向好，滬指2900點得而復失。上證指數連升三日，收報2897點，升0.5%，全周累升2.6%，連續兩個星期上升；深證指數收報9362點，揚0.1%；兩市成交合計增至4696億元人民幣。
友邦績優力撐大市
藍籌股個別發展，騰訊（700）升1%，收報334.2元；友邦（1299）中期新業務價值增20%，股價表現亮麗支撐大市，收升2%，報77.75元；煤氣（003）急挫兩日後回穩，收升1.4%，報15.84元；石藥（1093）收漲3.4%，報15.7元，為最強勢藍籌股。
內險股跑贏大市，眾安（6060）績前飆15.1%，收報21.3元；國壽（2628）中期新業務價值優於市場預期，收漲3.2%，報18.72元。
燃氣及油服股方面，新奧能源（2688）中期多賺89%，收飆9.8%，報87.6元；中國燃氣（384）升5%，收報32.65元。
半新股日照港裕廊（6117）異動，因其母企A股日照港股份控股股東改為山東省國資委，股價落鑊熱炒，曾飆1.18倍，高見1.98元，最後勁升83.5%，收報1.67元。
日照港裕廊勁升83.5%
宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，港股全周上落波幅較小，既未能向上突破，又沒有向下捱沽，恒指僅於10天線及20天線間反覆徘徊，八月底為公司業績最後衝刺期，加上各大央行行長即將為其後經濟發表言論，預料短期後市波動增大，近期悶局將可告終。