中美貿戰升級 杜指急插623點 恒指勢低開500點尋底

中美貿易戰再度升級，上周五兩國互相加徵懲罰性關稅，美股三大指數隨即急挫，杜指大瀉623點，拖累夜期及恒指ADR大幅插水，港股今日勢以大裂口低開。證券業人士估計，恒指短期反彈結束，大市氣氛轉弱，今日或會低開逾500點，再度展開尋底走勢，本周暫望於25300點附近尋找支持。



中國上周五突然向美國出手，向750億美元美國貨於9月及12月加5%或10%關稅，並恢復對美國汽車及零部件加徵25%關稅。美國總統特朗普隨即反擊，10月起將目前2500億美元中國貨關稅由25%調高至30%，原定9月生效的餘下3000億美元中國貨關稅，未實施已進一步由10%調高至15%。消息拖累美股三大指數跌逾2%，港股夜期應聲下挫，收報25480點，低水699點；港股ADR比例指數則收報25557點，較恒指上周五收市低622點。



港股ADR瀉622點



耀才證券研究部總監植耀輝指出，中美貿易談判雙方態度強硬，今輪升級只是催化劑，相信恒指反彈浪已完結，本周繼續再展跌浪，不排除會下試低位。他稱，中美角力波及全球，上周五日圓及黃金轉強，顯示避險情緒上升，投資者應逢反彈減磅。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑則相信，港股今日料會低開500至600點，但由於目前恒指市盈率偏低，本月中一度跌至24900點後明顯反彈，故不排除試底後或有資金撈底，相信跌至25300點應見初步支持。



溫傑解釋，雖然市場憂慮貿戰升溫，但加徵關稅是分階段實施，而且中國及歐洲多國或推出刺激經濟措施，應能短暫留住部份資金。不過溫傑提醒，當港股業績期過後，港股企業盈利預測或會遭下調，故後市未言樂觀，相信本周期指結算後，資金會部署淡倉。



本周港股業績期接近尾聲，藍籌股由內銀股壓軸登場，包括周三建設銀行（939）、周四工商銀行（1398）、以及周五的農業銀行（1288）及中國銀行（3988），早前遭大行唱淡的中銀香港（2388）亦於同日派成績表。另外周三亦有中生製藥（1177）、中國恒大（3333）業績，周四則有中石油（857）及中海油（883）。



四大內銀壓軸放榜



另外，指數編制公司富時羅素（FTSE Russell）早前公佈季度調整結果，如期第二階段將A股在全球股票指數系列中的納入因子由5%提升至15%，當中新增87隻A股，將於9月23日開市前正式生效。早前富時羅素預計，今次階段將有40億美元被動資金流入。



