新房貸利率參照LPR 人行：促進市場化

新貸款市場報價利率（LPR）公佈近一周後，人民銀行昨日再次發力促進利率市場化，自今年10月8日起，新發放的商業性個人住房貸款利率要以最近一個月相應期限的LPR為定價基準加點形成。至於居民家庭申請個人住房貸款，利息支出則基本不受影響。



定價基準轉換後，首套商業性個人住房貸款利率不得低於相應期限LPR（8月20日公佈的五年期以上LPR為4.85%），第二套商業性個人住房貸款利率，不得低於相應期限LPR加60個基點（若按8月20日公佈的5年期以上LPR計算，為5.45%），與當前內地個人住房貸款實際最低利率水平基本相當。此前，房貸利率按照基準利率上浮或者打折計算，最新貸款基準利率為4.9%。



另外，人行省一級分支機構可「因城施策」，指導各省級市場利率定價自律機制，在國家統一信貸政策基礎上，根據當地房地產市場形勢，確定當地首套及二套商業性個人住房貸款利率加點下限。借款人亦可與銀行業金融機構協商約定利率重定價周期，周期最短為一年。



人行表示，10月8日之前已發放，和已簽訂合同但未發放的商業性個人住房貸款，仍按原合同約定進行。人行稱，該項改革主要是為確保區域差別化住房信貸政策的有效實施，維持個人住房貸款利率水平基本穩定，再次強調「房子是用來住的，不是用來炒的」。



分析指呈下降趨勢



彭博社引述經濟學家表示，在中國經濟放緩及中美貿易戰持續惡化下，中國會採取措施刺激借貸，未來幾個月LPR將呈下降趨勢，因此未來商業性個人房貸利率或會低於當前利率水平，而容許不同地區制定不同商業性個人住房貸款利率下限，可使人行在抵禦房貸利率下降發揮更大作用，從而避免低房貸利率導致的房地產泡沫。



