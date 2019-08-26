中石化純利倒退24% 派中期息每股0.12元

期內收入491.38億元，按年跌20.2%。經營費用方面，上半年總費用14498.59億元，按年上升17%，當中採購原油、產品及經營供應品及費用，佔總經營費用83.3%，達12071.82億元，按年上升21.3%。集團指出，由於公司原油和成品油貿易經銷量擴大，加上公司所需原油較大部份需要外購，近年原油價格受多種不明朗因素影響，令原油採購價格波動，導致經濟費用增幅較大。
收入491億跌兩成
在煉油業務方面，公司上半年經營利潤190.9億元，按年跌51%，煉油毛利每噸383元，按年減少每噸161元，主因進口原油購買價格上升、海外運費及貨運保險費上漲，以及人民幣匯率貶值，導致原油採購成本上升，另外，石腦油、液化氣等其他精煉產品價差按年大幅收窄。
天然氣方面，公司上半年銷售天然氣140億立方米，按年上升9.3%；銷售氣化LNG按年增長104.5%，至72.5億立方米；銷售液態LNG按年增長75.6%，至197萬噸，帶動公司在勘探及開發業務上扭虧為盈。受惠天然氣和液化天然氣銷售價格和銷量均按年增長，以及公司持續推進天然氣產供銷體系建設，公司外銷原油、天然氣及其他上游產品收入，按年增長32.4%至545億元。
原油開發方面，上半年公司原油產量達141.68百萬桶，按年減少1.3%，接近年初定立的288百萬桶目標一半，當中海外原油產量為17.63百萬桶，按年下跌11.6%，集團下半年微調原油生產目標，計劃生產原油142百萬桶，其中境內125百萬桶，境外17百萬桶。
報告指出，下半年國際政治經濟形勢不確定性增加，預計世界經濟增速放緩，但中國政府未來重視並推進供給側結構性改革，預計中國經濟能保持穩定增長，帶動境內成品油和石化產品需求，隨著中國能源結構進一步調整，境內天然氣需求將繼續增加。