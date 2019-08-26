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聯邦制藥半年純利升2.2倍

2019-08-26 列印
　　聯邦制藥（3933）公佈中期業績，上半年純利2.96億元（人民幣，下同），按年急升2.24倍，每股盈利18.05分，不派中期息。期內收入40.9億元，按年上升7.8%。

　　在製劑產品方面，期內溢利3.49億元，按年上升18.9%。其中胰島素系列銷售收入3.72億元，按年上升32.6%；注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉銷售收入3.53億元，按年增長42.7%，集團指，未來會繼續以胰島素系列作為核心戰略研發藥物，繼續推進銷售增長，提升市場份額。

出口銷售增長11%

　　出口方面，集團期內海外出口銷售收入11.9億元，按年增長11.1%。集團稱，將保持中間體及原料藥出口市場領先行業地位，面對國際醫藥原料藥市場挑戰，會繼續進行產品結構改善，深耕全球重點醫藥市場。

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