—酷派集團（2369）公佈，中期錄得股東應佔虧損2682萬元，去年同期則虧損3.25億元；每股虧損0.53仙，不派中期息。收入6.57億元，按年減少18%。
—中航國際控股（161）公佈上半年業績，純利9157.6萬元（人民幣，下同），下降33.5%。每股盈利0.0666元，不派中期息。收入268.7億元，按年增長7.6%。
—興合控股（1891）公佈截至六月底止中期業績，純利783萬元馬幣，按年倒退29.4%，每股盈利0.87仙馬幣，不派中期息。期內收入4.99億元馬幣，按年升20.7%。
—錦欣生殖（1951）公佈中期業績，截至今年六月底純利1.7億元（人民幣，下同），增長1.52倍，每股盈利0.09元，不派息。收益7.91億元，增長92.1%。
—安徽皖通（995）上半年純利5.44億元（人民幣，下同），下跌1.4%；每股盈利0.33元，不派中期息。收入14.68億元，按年增長11.6%。
—正榮地產（6158）上半年賺9.33億元（人民幣，下同），按年多11.1%，每股盈利0.23元；收入136.5億元，增加10.8%。上半年累計合約銷售金額586億元，累計合約銷售建築面積380.8萬平方米，合約平均售價每平方米15392元。