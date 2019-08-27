﻿港股急挫499點交投熱 貿戰憂慮降溫 杜指升269點

美國總統特朗普指收到中方官員兩次致電，要求美方返回談判桌，他相信中美貿易談判即將展開，紓緩投資者對貿易戰升溫憂慮，帶動美股反彈。杜指早段曾升259點，見25888點：納指曾升86點，見7838點；標指則升27點，見2874點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25898點，升269點；納斯達克指數收報7853點，升101點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見55.83港元，較香港收市價跌0.37港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見323.79港元，較香港收市價跌2.21港元。



特朗普：將重啟談判



特朗普指中方周末兩度接觸美方貿易官員，表達期望重回談判桌意願。中國外交部發言人耿爽被問到中方官員是否接觸美方時稱，未聽過有關消息。內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進在社交網站撰文，指據他了解，中美首席談判代表近日無通電話，雙方繼續保持技術層級溝通，並非特朗普所講的重要，中方不會改變立場，亦不會屈服於美國壓力。



美國債券市場也多次閃現衰退信號，市場對此表示擔憂，因在歷史上是經濟衰退先兆。美國2年期和10年期國債孳息率差距一度擴大至0.555%。



恒指曾大瀉929點



港股方面，恒指受中美貿易戰惡化影響，恒指裂口低開857點，一度急插929點，低見25249點，創8月15日以來低位，但尾市傳出中方致電美方，希望重返談判桌消息，港股跌幅收窄，收報25680點，仍瀉499點；國指收報10013點，插181點。大市交投暢旺，成交金額達1041億元。



本港示威浪潮愈演愈烈，加上中美貿易戰升級，眾大行連日紛紛看淡港股後市和香港經濟。野村呼籲減持港股，其研究報告指出，反政府示威活動升溫，憂慮香港政局正影響經濟支柱，香港或準備進入金融危機以來首次出現的經濟衰退，故下調港股評級，同時將MSCI明晟香港指數成份股評級，由增持降至減持。



藍籌股近乎全軍覆沒，友邦（1299）急跌2.9%，收報75.5元；騰訊（700）挫2.5%，收報326元；滙控（005）跌1.6%，收報56.2元。



耀才證券研究部副經理譚智樂表示，美國總統特朗普為爭取連任籌碼，冀在貿易談判中奪取優勢，讓美國獲取最大利益，惟早前中方官員堅持不會於貿談中作出較大讓步，故他預料雙方磋商將維持膠着。