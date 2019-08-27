﻿離岸人幣逼近7.2水平

周日的荃葵青遊行，一如過去兩個多月的多次遊行，最終演變成警民衝突，但這一次令人深以為憂，在於激進示威者動用更多足以致命的武器，與警員或意見不同人士在街頭毆鬥，投擲的自製汽油彈亦是歷次遊行以來數目最多，多處火光熊熊，稍有閃失，隨時殃及民居，引致無辜死傷。要避免慘劇發生，現在就要停止暴力抗爭，否則香港將會墮入暴力深淵，回不了頭。 據警方在記者會上指出，示威者不單止向警員掟汽油彈，令警員燒傷，還向記者和市民投擲，形容他們「窮兇極惡」。由於示威者的暴力手段不斷升級，他們構成的公共風險亦愈來愈大，試想像，他們在街上與警員開戰，一旦失控，汽油彈無眼，誤中民居，引起火警，後果可以極為嚴重...

2019-08-27