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﻿離岸人幣逼近7.2水平

2019-08-27 列印
　　中美貿易戰再度升級，拖累人民幣匯價急挫，在岸人民幣一度低見7.15，創11年以來新低，截至昨晚8時報7.1454；離岸人民幣亦受壓，一度跌至近7.2水平，截至8時反彈至7.1557。每百港元兌在岸及離岸人民幣升穿91。

　　中國外匯交易中心公佈，昨日人民幣兌美元中間價報7.057，較上一交易日輕微上調2點子。離岸人民幣拆息明顯抽升，財資市場公會資料顯示，隔夜息、一星期及兩星期拆息昨日均突破4厘，分別報4.07厘、4.09厘及4.04厘。一個月拆息報3.86厘，升24個點子；6個月及12個月拆息分別微升至3.59厘及3.55厘。

　　東亞高級外匯市場策略師葉澤恆表示，人民幣匯價下跌主要受累中美貿易談判，未來可能在7.1至7.2水平波動。
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