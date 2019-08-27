眾安中期首錄盈利 轉賺9500萬人民幣

互聯網保險科技公司眾安在線（6060）上半年首度錄得盈利，期內公司淨利潤0.95億元（人民幣，下同），去年同期則虧損6.6億元。期內每股盈利0.06元，不派息。集團首席財務官鄧銳民指出，公司保險業務有望於明年將綜合成本率下調至100%以內。



面對公司投訴比例較高問題，首席執行官姜興回應稱，由於集團保單數量大，而且產品碎片化，產生投訴比例於保單層面看確實較高，但從保費比例來看，則處行業較低水平，未來仍會持續關注消費者權益保護。



公司上半年消費金融上錄得總保費17.3億元，按年增16.8%，其中生活消費生態增長貢獻最大，達13.7億元，按年升逾八成，主要受惠今年一月公司與螞蟻金服協議，在多個領域進一步加強合作。鄧銳民表示，公司於去年下半年預見行業有下行趨勢，並開始採取措施，保障整體風險。



總保費增15%至59億



期內公司總保費按年增長15%，至59億元；承保虧損收窄43.3%，至4.9億元；綜合成本率下降15.7%，至108.3%，其中費用率改善25.4個百分點。鄧瑞民表示，保費收益與費用存在時間差不匹配現象，由於公司下半年總體業務快速增長，綜合費用率仍會上升。



上半年公司科技研發投入達4.6億元，佔總保費比例8%，期內科技業務輸出僅錄得1億元左右收益，並持續虧損，姜興表示，科技業務仍處投資階段，發展科技首要任務為服務公司內部，之後才為對國內外輸出。他續表示，目前並無在該業務上扭虧為盈確切目標或時間，但對未來發展仍有耐心。



投資方面，受惠A股良好表現，公司上半年投資收益錄得1.18倍增長，總投資收益率4%，實現總投資收益7.6億元。



另外，今年三月公司旗下眾安銀行獲得首批虛擬銀行牌照，對此姜興指，公司自拿到牌照後，一直在有條不紊推進虛擬銀行籌備工作，希望未來能提供不一樣服務。他表示，金管局並未有特定產品上市時間，至於虛擬銀行內部具體細節則不予透露。眾安在線昨日收跌0.7%，報21.15港元，惟較上市價59.7元，潛水達64%。



