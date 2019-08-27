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美圖虧損擴至3.7億人幣

2019-08-27 列印
　　美圖公司（1357）上半年股東應佔虧損3.71億元（人民幣，下同），去年同期則1.3億元。惟受惠網上廣告收入增長27%，期內調整後股東應佔虧損收窄至1.72億元。該公司首席財務官兼聯席公司秘書顏勁良表示，由於全球經濟前景不確定，對下半年網上廣告業務保守樂觀。

　　他預期，即使下半年網上廣告業務受影響亦屬短期，而且由於美圖聚焦女性，廣告產品防禦性較佳，而互聯網其他增值服務如來自高級訂閱收入錄得增長。顏勁良解釋，期內經評估後對一些投資項目減值，去年同期則出售部份投資項目獲利。管理層預計，今年全年將繼續錄得淨虧損，但虧損可能大幅低於2018年全年，惟對扭虧為盈時間表不作預測。

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