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龍湖多賺16% 派息36分

2019-08-27 列印
　　龍湖集團（960）公佈，中期盈利63.1億元（人民幣，下同），按年升16.21%，每股盈利107.8分，中期息派36分。收入385.7億元，按年增加42.21%。

　　龍湖集團首席執行官邵明曉表示，集團於啟德項目將於下月推出，預計不會調整價格，仍看好香港市場。集團將長租公寓列為發展重點，上半年多間房企在長租公寓放慢腳步，邵明曉指，集團今年全年預計推出八萬間長租公寓，總收入超過10億元。

　　2019年公司綜合借貸為1400.5億元，平均借貸成本為年利率4.56%。面對國家收緊信貸及海外融資，首席財務官趙軼表示，對未來融資成本保持穩定有信心。

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