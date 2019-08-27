中美貿戰日漸升溫 瑞銀：宜減持股票

中美貿易戰升溫，環球股市再次大跌。瑞銀全球首席投資總監Mark Haefele稱，宜按投資組合的風險水平，將手持股票「減磅」，以降低政治不確定性風險。但他提醒投資者，不宜按照典型經濟衰退或新一輪金融危機來臨經驗，大幅減持股票。



報告指，中美貿易爭端再度升級，令全球經濟與市場面臨風險上升。瑞銀認為，在美國聯儲局寬鬆貨幣政策，以及強勁消費者支出支持下，美國能夠避免在2020年陷入衰退。該行估計，所有額外增加關稅，對美國經濟直接影響輕微，但這將導致全球經濟和市場下行風險上升。



倡增持債匯降風險



瑞銀建議，現時宜降低投資組合風險水平，減持股票降低政治不確定性風險。但瑞銀建議，加碼信用債和外匯市場套利策略，這些策略將受惠低增長環境下的央行寬鬆措施。而減持股票、實施避險對沖及加碼債匯策略組合，可令投資組合風險接近中性。瑞銀又提醒，投資者不宜按照典型經濟衰退，或是新一輪金融危機來臨，而大幅減碼股票，認為目前情況不同。



該行指出，雖然美國總統特朗普只要一篇貼文說他準備結束貿易戰，就能夠令股市大漲，從而改變風險回報概率權重，但基本因素表明，即使風險情景成真，亦不應基於股票大跌進行佈局。在傳統經濟周期，當全球增長放緩由製造業擴散至服務業，加上地緣政治風險，意味應該大幅減持股票。在典型周期末段，央行調高利率以抑制通脹，繼而抽走銀行體系流動性。



瑞銀認為，現時通脹水準溫和，而且政府債券孳息率處於歷史新低。當退休基金及其他資產管理者在未來幾個月對投資組合進行再平衡時，能夠取代股票選擇不多。同時央行寬鬆及財政擴張措施將陸續推出，即使製造業放緩蔓延至其他行業，該行認為，股票下跌15%比下跌逾25%可能性更高。



