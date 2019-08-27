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東方海外半年轉賺11億

2019-08-27 列印
　　東方海外（316）上半年成功轉虧為盈，賺1.39億美元（約10.84億港元），主要由運費提升帶動。聯合行政總裁董立均表示，目前美國消費能力仍然強勁，故對下半年業績審慎樂觀，並會調整運力應付市場變化。

　　東方海外期內收入按年增長6%，至33億美元，載貨量按年增長3.1%，至337.4萬個標準貨櫃。以主要航線劃分，太平洋航線貨量減少2%，亞歐航線則增加8.5%。

　　董立均解釋，去年貿易戰爆發後，由於貨主趕出貨，反而令期內整體貨運量增長。他又指出，雖然面對貿易戰、燃油價格影響等挑戰，但目前美國消費能力仍然較強，暫時對貨運影響不算太大，料仍能錄得增長。

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