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安踏溢利增27% 派息31仙

2019-08-27 列印
　　安踏體育（2020）公佈中期業績，股東應佔溢利24.83億元（人民幣，下同），增長27.7%。每股盈利92.5分，中期息派31港仙，減少38%。

　　期內收益148.11億元，按年上升40.3%。收益主要來自核心分部安踏，佔整體收益51.2%。安踏分部收益按年增18.3%，至75.9億元。FILA分部亦貢獻整體收益44.1%，按年增長79.9%，至65.38億元。

　　公司整體毛利率56.1%，按年升1.8個百分點，主要由於FILA分部貢獻增加，而其毛利率相對較高。安踏分部毛利率下跌1.6個百分點，至42.5%。

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