﻿中環IFC外望——金管局修訂流動資金安排架構

香港金管局宣佈，已完成檢討向銀行提供港元流動資金的架構。經修訂的流動資金安排架構新設了處置資金安排，並引入多項優化各項現有安排的措施。



金管局在2018年繼《金融機構（處置機制）條例》生效後展開是次檢討工作，主要目標之一是確保金管局的流動資金安排架構能配合香港的處置機制。



金管局總裁陳德霖表示，流動資金安排架構經修訂後，香港處置機制的其中一個重要環節隨之生效，而金融穩定理事會於2018年對香港進行的同行評審中提出的一項主要建議亦得以落實。有關架構就現有流動資金安排及新設的處置資金安排作出有系統的闡述，讓各界更清楚了解金管局為銀行提供的各種流動資金安排。這是金管局一直致力維持香港貨幣及金融體系穩定健全等工作的一部份。



香港銀行公會歡迎金管局修訂流動資金安排架構，新流動資金安排架構可讓市場及業界更清楚了解金管局為銀行提供港元流動資金的各種安排，將有助促進銀行同業市場暢順運作，進一步加強公眾對香港銀行體系的信心，以及維持香港貨幣及金融體系穩定。



李嘉誠斥4.3億增持長實



李嘉誠基金會動用4.3億元增持長實集團（1113）股份。李嘉誠基金會於8月20日、22日及23日，分別以平均價每股55.2992元、54.2922元及54.6365元，分別增持長實468.8萬股、204.6萬股及113.45萬股，合共786.85萬股，涉資逾4.3億元。



因此長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅根據《證券及期貨條例》，被視作持有長實集團權益。



李嘉誠持股由33.38%增至33.6%，李澤鉅則由33.45%增至33.66%。長實昨日收跌1.9%，報53.8元。



高瞻