﻿貿戰波及金融界 美議員促撤投資A股 憂經濟衰退 杜指跌120點

市場憧憬中美貿易談判有進展，外圍股市氣氛向好，美股杜指早段曾升超過一百點。杜指截至昨晚10時30分升90點，見25990點，升幅約0.4%，其後市場憂慮，經濟衰退，杜指轉勢跌逾百點，至於納斯達克指數，早段升0.5%，其後轉勢跌52點。



雖然美國國債息率昨晚再度「倒掛」，即短債息率高於長債，但並未打擊市場情緒，投資者主要觀望貿易會談進展。受到美股向好推動，經濟數據方面，美國6月份樓價按月上升0.2%，符合市場預期，按年則上升0.48%。



至於6月份美國二十大城市的樓價指數，按年上升2.13%，低於預期的2.3%，按月計，則升0.04%，低於預期的0.1%升幅。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25777點，跌120點；納斯達克指數收報7826點，跌26點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見55.87港元，較香港收市價跌0.18港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見324港元，較香港收市價跌1.64港元。港股在美國的預託證券普遍向好，中移動預託證券早段升0.8%。



基金︰ 毋須憂慮風險



中美貿易戰火不休，更有蔓延至金融戰跡象。美國兩黨參議員聯手去信美國公務員退休基金，促請撒回投資中國A股決定，形容此舉變相將美國官員近500億美元（約3923億港元）退休金，用作資助中國軍事、間諜等活動，危害美國國家安全。市場人士關注在中美關係交惡下，事件會否擴大至影響美資投資A股，以至本港上市H股。但本港基金界認為，目前只是議員喊話，暫時毋須過份憂慮。



兩名參議員包括共和黨魯比奧（Marco Rubio）及民主黨沙欣（Jeanne Shaheen），聯手去信美國聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）主席甘迺迪（Michael Kennedy），要求撤回將投資組合加入MSCI不含美國的所有國家指數決定，指中國企業佔指數成份7.56%，包括一些具爭議A股，但FRTIB沒有考慮政治風險，形容新投資安排實施後，基金須面對嚴重及未披露重大風險。



豐盛金融資產管理董事黃國英認為，除非有美國官員喊話，直至輿論發酵才會引起市場關注，但目前看不到會對基金組合部署構成影響。投資基金公會行政總裁黃王慈明則稱，目前難以估計事件發展，但指出每隻基金均有其原則，並清楚披露風險，當選擇基金組合時，投資者應關注其成立的投資政策。



魯比奧接受英國《金融時報》訪問時批評，FRTIB做了短視及愚蠢決定。