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﻿關注貿戰動向 港股偏軟

2019-08-28 列印
  MSCI新興市場指數昨日收市後換馬A股擴容，納入因子由10%提升至15%，內地股市全線走強，港股則明顯跑輸，同時投資者亦繼續關注中美貿易磋商進度，恒指走勢牛皮，反覆於25600水平穿梭，全日波幅僅得182點，收造25664，降16點；國指跌穿一萬關，收造9996，跌17點，成交金額927億元。

  內地股市向好，升幅逾1%，滬指收復2900關。上證指數收報2902，反彈1.35%；深成指數收報9443，升1.86%；兩市成交額合計5583億元人民幣。MSCI明晟環球指數系列中國指數納入10隻股份，包括海底撈（6862）、藥明康德（2359）、中鐵（390）及波司登（3998）等。耀才證券研究部總監植耀輝表示，貿戰消息飄忽不定，加上人民幣匯價積弱，預料指數日後或會下試二萬五關樓下。
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