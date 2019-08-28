人幣勢弱續挫142點子 美銀美林：年底見7.5

中美貿易戰升溫，人民幣跌勢未止，在岸價日盤收報7.1670兌1美元，下跌142點子，續創11年半新低，月內累跌近4%；離岸價曾跌穿7.18，每百港元兌91人民幣。美銀美林下調人民幣匯率預測，最新把年底人民幣匯率預測向下修訂為7.5，並預期明年底或逼近1算。



近期多間大行紛紛調低人民幣預測，其中美銀美林繼八月上旬，將今年底及明年底人民幣匯率預測，分別下調至7.3及7.2後，最新發表報告指，中美貿易戰升級顯示中方立場強硬，人民幣將持續作為抵銷加徵關稅工具，再度下調今年底人民幣預測至7.5，明年底預測則下調至7.6。



美銀美林指出，若中國只用人民幣貶值來抵銷美國加徵關稅影響，人民幣最低可能跌至7.66，即意味人民幣較現時再貶值7%，但認為匯率並非中國唯一使用工具，而且人行在中間價定價中，未有顯示明顯貶值傾向，預計人民幣將繼續呈漸進式貶值。



人行昨日開出的中間價報7.0810兌1美元，大幅下調240點子，創11年半新低。人民幣在岸價持續偏軟；離岸價則低見7.1808，跌142點子，截至晚上9時許報7.1665，微升1點子。



短期離岸人民幣（CNH）拆息連日上升，財資市場公會網頁顯示，隔夜息大幅抽升約62點子，報4.69厘；1周及2周拆息分別升45點子及32點子，報至4.54厘及4.36厘；1個月拆息亦升逾4厘，報4.02厘。市傳中資行在離岸市場維穩夾息，令CNH拆息持續高企，以加重沽空人民幣成本，緩和人民幣急速貶值風險。



離岸拆息持續高企



渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔表示，自人民幣跌穿7算後，人行策略有變，不再直接干預或大動作抽緊離岸市場流動性，但與此同時會作微觀管理，現則採用綜合方法，透過中間價及高企短期CNH拆息，讓人民幣有序下跌，不至於太過波動。她料，受中美貿易戰影響，人民幣仍有再跌空間。



