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世茂多賺20% 中期息60仙

2019-08-28 列印
　　世茂房地產（813）公佈中期業績，期內純利51.1億元（人民幣，下同），按年上升19.5%，每股盈利1.552元，中期息派60港仙。期內收入565.6億元，按年升32.9%，其中物業銷售收入532.4億元，按年上升30.9%，土地儲備方面，集團上半年新增土地儲備1412萬平方米，截至六月底，集團土地儲備6407萬平方米。集團副主席、總裁及執行董事許世壇指，由於中美貿易戰前景不明朗，加上內地GDP增長放緩，部份城市地產調控政策頻繁更新，他認為下半年投地策略應更為謹慎，但長遠看好地產市場。他又指，集團在長三角及大灣區等地，共有10050億土地儲備貨值，相信能滿足市場需求。

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