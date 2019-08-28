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中通服純利增7.3%不派息

2019-08-28 列印
　　中國通信服務（552）公佈中期業績，上半年純利17.12億元（人民幣，下同），按年增長7.3%。每股盈利0.247元，不派中期息。期內收入560.49億元，按年升10.4%。

　　董事長張志勇表示，為捉緊數碼化轉型新時代需求，集團確立「新一代綜合智慧服務商」新定位，未來會聚焦以政府、交通、電力、園區、智能建築為代表的行業，加大研發投入，主力打造智慧產品，通過智慧城市、物聯網、雲計算等生態圈，為客戶提供一站式綜合解決方案，並協助該類客戶進行訊息化建設。

　　在非電訊運營商客戶方面，集團期內市場收入210.65億元，按年增長28.5%，成為集團第一大客戶及新增收入主要來源。

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