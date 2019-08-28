交行溢利增5%符預期 賺427億人幣不派息

期內稅前利潤按年增長3.14%，至489.59億元；淨利息收入700.62億元，按年升15.5%；非利息淨收入482.52億元，按年升16.6%；淨利息收益率1.58%，擴闊17個基點，淨利差增加18個基點，至1.48%。
截至6月底，不良貸款率1.47%，按年輕微減少0.02個百分點；撥備覆蓋率上升0.4個百分點，至173.53%；核心一級資本充足率為10.86%，按年下跌0.3個百分點。
交行表示，未來將會繼續支持民營、普惠小微及製造業發展，並強化對不良貸款預防及管理。
中信銀行（998）亦於昨日公佈中期業績，股東應佔溢利283.07億元，按年升10.05%。每股盈利0.58元，不派中期息。截至六月底，中信銀行稅前利潤按年增長6.16%，至344.42億元；淨利息收入571.62億元，按年升14.76%；非利息淨收入360.3億元，按年升14.12%。
信銀多賺10%至283億
期內淨息差為1.96%，按年擴闊7個基點，淨利差增加7個基點，至1.87%；不良貸款率為1.72%，按年輕微減少0.05個百分點；撥備覆蓋率上升7.19個百分點，至165.17%；核心一級資本充足率8.58%，按年下跌0.04個百分點。
另外，浦江國際（2060）上半年股東應佔溢利按年減少10%，至3390萬元。每股盈利0.0535元，不派中期息。收入按年增22%，至7.56億元。