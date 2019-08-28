  • 2019年8月28日 星期三
  • 33º
  • 64%
熱門： 懸紅國泰城集會中英聯合聲明逃犯條例和你飛

日報新聞 > 財經

交行溢利增5%符預期 賺427億人幣不派息

2019-08-28 列印
■交通銀行中期溢利近5%，符合市場預期。 資料圖片
Previous Next

　　交通銀行（3328）公佈截至六月底止中期業績，股東應佔溢利427.49億元（人民幣，下同），按年增長4.85%，符合市場預期。每股盈利0.54元，不派中期息。

　　期內稅前利潤按年增長3.14%，至489.59億元；淨利息收入700.62億元，按年升15.5%；非利息淨收入482.52億元，按年升16.6%；淨利息收益率1.58%，擴闊17個基點，淨利差增加18個基點，至1.48%。

　　截至6月底，不良貸款率1.47%，按年輕微減少0.02個百分點；撥備覆蓋率上升0.4個百分點，至173.53%；核心一級資本充足率為10.86%，按年下跌0.3個百分點。

　　交行表示，未來將會繼續支持民營、普惠小微及製造業發展，並強化對不良貸款預防及管理。

　　中信銀行（998）亦於昨日公佈中期業績，股東應佔溢利283.07億元，按年升10.05%。每股盈利0.58元，不派中期息。截至六月底，中信銀行稅前利潤按年增長6.16%，至344.42億元；淨利息收入571.62億元，按年升14.76%；非利息淨收入360.3億元，按年升14.12%。

信銀多賺10%至283億

　　期內淨息差為1.96%，按年擴闊7個基點，淨利差增加7個基點，至1.87%；不良貸款率為1.72%，按年輕微減少0.05個百分點；撥備覆蓋率上升7.19個百分點，至165.17%；核心一級資本充足率8.58%，按年下跌0.04個百分點。

　　另外，浦江國際（2060）上半年股東應佔溢利按年減少10%，至3390萬元。每股盈利0.0535元，不派中期息。收入按年增22%，至7.56億元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd