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現代牧業轉賺1.25億

2019-08-28 列印
　　繼連續兩年錄得虧損後，奶牛養殖企業現代牧業（1117）上半年扭虧為盈，錄得純利1.25億元（人民幣，下同），每股盈利2.05分；不派中期息。副主席兼總裁高麗娜表示，預料原奶價格在未來兩至三年仍保持增長，未來三年計劃每年增加畜群3至5%。

　　期內收入25.7億元，按年升4.1%，主要原因為原奶銷售量增加及原奶平均售價上漲所致。期內原料奶銷售額按年升15.4%。

　　首席財務官蘇建功表示，上半年市場原奶售價按年升3%，至每公斤3.85元，預料下半年原奶價格增幅將逾3%。但受熱應期影響，料下半年奶牛產乳量減少，預計下半年收益與上半年持平，全年亦可錄得盈利。

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