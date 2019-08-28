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希瑪眼科半年多賺1.8倍

2019-08-28 列印
　　希瑪眼科（3309）公佈中期業績，純利按年升1.8倍，至3375.7萬元，每股盈利為3.24仙，不派中期息。該公司主席兼行政總裁林順潮表示，看好深圳成為「先行示範區」下，內地政府支持港人赴內地辦醫等利好政策，計劃五年內將旗下深圳醫院數量由一間增至五間，未來重點發展深圳及大灣區其他城市。對於近期香港風波不斷，林順潮認為若事態蔓延，將對香港有較大破壞，希望港人可以和為貴。

　　林順潮指出，相較廣州等傳統醫療資源豐富地區，深圳本身醫療資源薄弱，加上當地市民對醫療需求較大、負擔能力較強並對香港醫療有信心，相信深圳市場發展機會良好。

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