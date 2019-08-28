﻿中環IFC外望——AXA安盛：內地客減影響有限

本港保險向來有不少內地客捧場，惟本港社會衝突尚未有解決跡象，行內憂慮保險銷售放緩。AXA安盛候任行政總裁尹玄慧表示，集團7月來港投保內地客戶數量减少，但此前推出的自願醫保及延期年金計劃等產品銷售理想，相信可以抵銷部份內地客流失負面影響。



尹玄慧稱，目前本地客戶佔集團整體銷售比例60%，內地客戶佔40%，集團7月銷售未見明顯變化。



另外，保險顧問公司恒昌保險與保險科技公司CoverGo合作，推出一站式自願醫保比較及管理平台「myVHIS」（自願醫保通）試用版。恒昌保險集團董事麥融斌表示，希望在年底全面推出後的12個月內，實現200萬元佣金收入。



醫保比較平台登場



麥融斌表示，「myVHIS」涵蓋本港25間保險公司近100個自願醫保計劃，並已取得中介人牌照，將專注自願醫保服務，不會擴展至其他保險類型，冀成為資訊式平台，因很多市民不了解自願醫保，或有所誤解。政府預期未來三年，會有150萬人購買自願醫保產品，麥融斌相信自願醫保前景樂觀。



騰訊音樂涉壟斷遭調查



彭博引述知情人士透露，騰訊（700）旗下騰訊音樂娛樂集團，正接受中國反壟斷監管機構調查，該調查可能會終止其與全球多間唱片公司簽訂的獨家許可協議。



知情人士指出，國家市場監督管理總局於一月啟動調查，正在審查騰訊音樂娛樂與一些唱片公司的交易，包括環球音樂集團、索尼音樂娛樂和華納音樂集團。



現時中國音樂和影片平台，包括阿里巴巴、百度公司和字節跳動營運的平台，都必須從騰訊音樂娛樂通過轉授權獲得內容。不過，從騰訊音樂娛樂獲得在中國使用歌曲的授權，價格可能高達主要唱片公司向世界上其他地區直接授權的兩倍。



高瞻