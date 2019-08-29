﻿憧憬貿談順利 懶理債息倒掛 投資者趁機吸納 美股升258點

美國債息倒掛情況加劇，市場仍觀望中美貿易戰發展，部份投資者則趁機吸納，美股早段由跌轉升。截至本港時間晚上11時，杜指報25879點，升101點；標普500指數報2876點，升7點。國務院「出招」撐內需，相關股份逆市升，市場偏向炒股不炒市。



雖然美國債息倒掛情況加劇，但中美貿易關係尚未破裂，美股早段下跌之後隨即回穩。美國兩年期國債息率高於10年期國債息率，再次出現倒掛現象，兩者的差距更再創2007年金融海嘯以來最闊，反映市場對美國經濟前景悲觀。另一方面，美國30年國債息率跌至1.906厘，是有紀錄以來最低。



另一方面，美國總統特朗普透過社交媒體指出，美國與中國的貿易談判進展非常好，特朗普的言論，有助減輕市場對貿易戰的憂慮。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26036點，升258點；納斯達克指數報7856點，升29點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見55.71港元，較香港收市價跌0.34港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見317.60港元，較香港收市價跌1.40港元。



英女皇批准國會休會



市場亦關注英國脫歐問題，英女皇批准英國首相約翰遜提出的國會休會計劃。國會將從9月9日到9月12日之間的某一天開始休會至10月14日。



此外，國務院「出招」撐內需，市場偏向炒股不炒市，港股表現「麻麻」，恒指高開103點後明顯回落，其後走勢反覆，動力欠奉，收市微降48點，報25615，連跌三日；國指則走低15點，收造9980。市況不明，市場資金入市審慎，成交金額僅得747億元。



內地股市反覆走軟，其中滬指再度跌穿2900關口。上證指數收報2893，跌0.29%；深成指數收報9414，降0.31%；兩市成交合計縮減至4937億元人民幣。



藍籌股方面，友邦（1299）無升跌收報75.35元；騰訊音樂傳遭反壟斷調查，拖累騰訊（700）見三個月低位，低見318元，跌2.21%收報319元；銀娛（027）升2.05%收報49.75元，為表現最佳藍籌股；碧桂園（2007）回吐2.08%收報9.89元。地產股回勇，新世界（017）升1.42%收報10元；恒隆地產（101）升1.26%收報17.68元；早前獲李嘉誠基金會增持的長實（1113）升1.29%收報55元。



富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，中美貿戰消息反覆，進展未有改善跡象，加上中央推出國策力谷內需，未為大市帶來太大刺激，預料港股將繼續偏軟，建議投資者可先行減磅，未到撈底時機。