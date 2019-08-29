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﻿中央20招谷消費 內需股逆市升

2019-08-29 列印
  國務院發佈20條《關於加快發展流通促進商業消費的意見》催谷內需，包括提出逐步放寬或取消汽車限購，以及發展夜市及開設「深夜食堂」，帶動汽車、內需及家電股昨日勁升。其中華晨（1114）急升4.8%，海底撈（6862）更創上市高位，收漲4.8%。

  面對內地經濟下行壓力加大，國務院公佈20條促進商業消費措施催谷內需，除了改善商業環境，提供金融支持外，措施亦包括刺激汽車消費方案，提出逐步放寬或取消汽車限購，以及取消二手車限遷政策。此外，國務院提議推動特色消費，包括發展夜市及開設「深夜食堂」。

  在汽車消費方面，意見提出現時實施汽車限購地區，逐步放寬或取消限購具體措施，意味內地有望撤銷自2011年以來的汽車限購令。
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