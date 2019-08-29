市道轉弱成本上升 恒生取消轉按回贈

近兩個月在滙豐牽頭連環削轉按現金回贈下，旗下恒生（011）不但緊步跟隨將轉按回贈降至1%，現時做得較滙豐更盡，擬下周起罕有帶頭將轉按回贈進一步降至零。市場相信，恒生基於市道轉弱、成本升，預期其他銀行未必會全部跟隨取消回贈，但或會不同步削減回贈。



市場消息指，恒生計劃下周一起將轉按現金回贈由原來1%降至零，變相淡出轉按市場。恒生發言人對此表示，該行的按揭息率及現金回贈水平，會視乎客戶關係、貸款金額等因素而定，並會因應市場情況不時檢討。



其他銀行未必仿效



截至昨日暫未有其他銀行表態會跟隨恒生取消轉按現金回贈。據了解，滙豐轉按回贈暫仍維持1%。中銀香港指會密切留意市場發展，不時重檢按揭服務條件。渣打香港則回應指，該行不時檢討按息及回贈水平，審理按揭或轉按申請時會考慮多方面因素，因此最終息率及回贈水平將視乎個別客戶情況。



惟據悉渣打剛於本周一才把500萬以下貸款的轉按回贈由1.5%削減至1%，500萬元以上貸款維持1.5%；一二手新做按揭回贈則下調到介乎1.5%至2%不等。此外，東亞指其轉按現金回贈維持1.5%，並會密切留意市場動態及樓市走勢，如有需要會適時作出調整。



對於市傳恒生將取消轉按回贈，中原按揭董事總經理王美鳳相信，僅屬個別銀行業務策略下之調整，其他銀行是否跟隨視乎銀行對於轉按的積極性及取態，估計銀行未必會跟隨將轉按調整至零回贈水平，但料有其他銀行跟隨調減現金回贈至介乎1%至1.5%水平。目前大部份銀行轉按回贈為1.5%，部份中小行為1.8%，只有個別銀行仍有2%至2.1%。



經絡按揭轉介高級副總裁曹德明相信，大行完全取消轉按回贈，主要有見及在成本升、風險大、利潤低的情況下，所提供按揭優惠與收益不相符，故減少承造轉按，將資金投放於較高收益的產品上，如中小企貸款。



