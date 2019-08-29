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中國太平賺67億增三成

2019-08-29 列印
　　中國太平控股（966）昨公佈中期業績，截至6月底止，期內股東應佔純利67.44億元，按年上升29.5%。被問及年末是否會加大派息力度，財務總監張含唅指出，年初已經制定本年度派息計畫，年底派息不會有太大變化，但集團財務業績表現理想，有很強的企業營運能力應對市場的不穩定因素，未來會研究增加派息的機制。

  中國太平上半年總保費及保單費收入逾1389.23億元，按年增長6.8%，每股基本盈利1.841元，去年同期每股盈利則為1.414元，不派中期息。

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