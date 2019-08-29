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復星旅文43億入股Thomas Cook

2019-08-29 列印
　　復星國際（656）董事長郭廣昌昨表示，相信中國在目前國際環境下會進一步開放，會繼續深耕中國市場；未來將更聚焦持股性投資，亦會繼續關注獨角獸企業相關的技術性投資。復星旗下復星旅遊文化（1992）向英國旅遊公司Thomas Cook注資4.5億英鎊（約43億港元）換取後者75%旅遊營運業務股權和25%航空業務股權。

  截至6月底止，復星國際上半年純利按年升10.9%，至76.09億元（人民幣，下同），每股盈利0.89元；首次派中期息每股0.13港元。期內收入錄得684.75億元，按年升57.4%，創新高。復星國際旗下業務覆蓋醫藥、保險及文旅等，上半年保險業務更按年增600%。

  郭廣昌稱，集團前幾年在做產業區域佈局，目前已經基本完成，將繼續深耕區域產業，未來將更聚焦持股性投資。

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