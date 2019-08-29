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上半年淨利息收入增 建行中期賺1542億增5%

2019-08-29 列印
■建設銀行經營收入3443.87億元，增加6.71%。
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　　建設銀行(939)公佈2019年6月止中期業績，錄得股東應佔溢利1541.9億元（人民幣，下同），按年升4.87%；每股收益0.62元，不派中期息。

　　集團表示，上半年盈利水平平穩增長得益於生息資產增長帶動淨利息收入增長，但期內淨利差收窄；手續費及佣金淨收入上升，以及加強成本管理，優化費用支出結構。

  期內，經營收入3443.87億元，按年增加6.71%；手續費及佣金淨收入766.95億元，按年升11.15%。

  受市場利率整體下行、市場競爭加劇等影響，建行上半年生息資產收益率上升幅度低於付息負債付息率上升幅度，淨利差為 2.12%，同比下降8個基點；淨利息收益率為 2.27%， 同比下降7個基點。

  截至6月30日，該行不良貸款餘額2080.69億元，較去年底增加71.88億元；不良貸款率1.43%，較去年底下降0.03個百分點。另外，核心一級資本充足率13.7%、一級資本充足率14.25%，資本充足率17.06%，較去年底分別跌0.13，0.17和0.13個百分點，但均符合監管要求。

  至於中國光大銀行（6818）上半年盈利204.44億元，按年上升13.11%；每股盈利0.37元；不派中期息。得益於資產負債結構優化，負債成本率下降，集團上半年利息淨收入491.8億元人民幣，按年增長42.6%；淨利息收益率2.28%，同比提升48個基點。資本充足率12.29%，一級資本充足率9.91%，核心一級資本充足率9.01%，符合監管要求。

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