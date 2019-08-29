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恒大半年賺149億減五成

2019-08-29 列印
　　中國恒大（3333）副主席兼總裁夏海鈞昨表示，恒大地產回歸A股進展順利，但未透露具體完成時間；將以併購取代在公開市場招標、拍賣、掛牌拿地。截至6月底止，恒大中期純利149.15億元（人民幣，下同），按年跌51.6%，每股盈利1.136元，不派中期息。期內，收入錄得2269.76億元，按年跌24.4%。上半年恒大合約銷售額為2818億元，未達全年銷售目標6000億元的一半。夏海鈞稱，下半年可售貨值約8000億元，去化率40%即可完成全年目標，對此充滿信心。他又說，總可售資源近5萬億元，每年銷售6000億元，毋須再買地也足夠保證5年至8年的淨利潤回報，有穩定盈利基礎。

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