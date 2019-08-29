  • 2019年8月29日 星期四
  • 31º
  • 76%
熱門： 罷課楊柳逃犯條例林子博護旗手

日報新聞 > 財經

內地餐飲九毛九申上主板

2019-08-29 列印
　　市況淡靜，但來港上市的內地企業仍陸續有來。經營五個自營品牌，包括中國西北菜系「九毛九」、酸菜魚「太二」、兩顆雞蛋煎餅、四川冷鍋串串「慫」及粵菜「那未大叔是大廚」等餐廳的內地連鎖餐飲企業「九毛九國際控股」，昨日向港交所（388）遞交上市申請，擬於主板上市，招銀國際為獨家保薦人。

  根據初步上市申請文件，該公司目前管理及經營五個自營品牌，包括中國西北菜系「九毛九」、酸菜魚「太二」、兩顆雞蛋煎餅、四川冷鍋串串「慫」及粵菜「那未大叔是大廚」，共營運269家餐廳及管理41家加盟餐廳。該集團預計，自2019年至2021年新擬開設約370間自營餐廳。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd