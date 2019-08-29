﻿中環IFC外望——傳港航要求員工放無薪假

本港政治不穩，影響旅客訪港意欲，航空業深受其害，屢傳財困的香港航空據報受近月示威打擊，引致資金短缺，計劃要求員工轉兼職，甚至放無薪假，出糧日或延至每月最後一日。



據報港航周二向員工發放內部通知，指出最近機場示威，導致數以百計航班延遲或取消，影響港航現金流。為了應對未來困局，建議員工清年假，同時考慮實施額外措施，包括要求員工轉兼職或放無薪假。報道指，港航一直在月底前數日出糧，惟擬改至每月最後一日。據了解，昨日有員工未如期收到薪金。



內部通知指出，示威活動全面打擊本港經濟，拖累旅遊、酒店、餐飲、零售、物流、運輸和航空業表現，收入顯著下跌。港航稱，管理層正盡最大努力調整策略，確保業務順暢運作。



港航回覆指，一直密切監察市場情況，適時作出相應業務調整，包括調整內部運作安排應付挑戰，並視員工為重要財產，會按時發放薪金。港航又稱，近期本港公眾活動令港航受到負面影響，由於往來香港旅遊需求放緩，機票預訂情況下跌。



星展：樓價料四個月跌3%



中美貿易摩擦升級，本港內部亦衝突不斷，星展銀行香港房地產業分析師丘卓文表示，本港樓價未來四個月可能跌3%，由目前的升8%，收窄至年底的升5%。他亦指，七月以來二手成交增速放緩，市場持觀望態度，豪宅買家態度審慎。



丘卓文表示，政府增加對公屋供應，令私樓供應量減少；而政府「土地共享先導計劃」亦有可能會延期推出。



寫字樓方面，他續稱，中資企業對中環寫字樓需求有所降低，截至六月底，中環空置率上升至2.3%，香港整體寫字樓空置率亦上升至5.4%。



跨國公司將辦公室由中環遷至港島東趨勢持續，港島東交通配套等質素均符合企業需求。他指，共享辦公空間持續擴充，支持本港市場。



高瞻



