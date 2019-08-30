﻿憧憬恢復磋商 美經濟數據對辦 貿談有轉機 杜指急升326點

中美貿易談判氣氛有好轉跡象，加上經濟數據「對辦」，刺激美股早段向好，杜指曾經升超過三百點。中國商務部表示，願以「冷靜態度」解決貿易爭端，消息刺激美股造好，杜指早段曾升穿26280點，漲逾300點，相當於1%的升幅。納斯達克指數早段更升1.57%。



美國總統特朗普接受霍士新聞電台訪問，指中美周四（美國時間）稍後將進行不同層級的貿易磋商，但未有解釋不同層級的意思。白宮官員向CNBC表示，中美雙方仍然維持在多個級別的溝通。



中國商務部表示，正與美方討論中方經貿團隊下月到美國磋商的問題，又指目前最重要是雙方為繼續磋商創造必要條件。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26362點，升326點；納斯達克指數報7973點，升116點。滙控（005）美國預託證券價格曾見56.53港元，較香港收市價升0.38港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見321.62港元，較香港收市價升1.42港元。恒指ADR今晨四時報25830點，升127點。個股方面，英特爾股價周四早段上揚2.46%，微軟升1.72%；摩根大通和高盛分別上升2.36%和2.21%。重型機械股Caterpillar升超過2%。



恒指ADR升127點



經濟數據方面，美國第二季國內生產總值向下修訂0.1個百分點，調整至2%的增長，符合預期。截至本月24日止的一周，美國首次申領失業救濟人數為21.5萬人，按周增加4000人，亦符合市場預期。貿易數據方面，美國七月份商品貿易逆差初值為723億美元，低於預期的744億美元。



至於港股，期指結算日，中美貿戰持續拉鋸，全球經濟前景陰晴不定，市場恐慌情緒未散，恒指走勢波動，同時亦驚現「終極死亡交叉」，50天線（27426）跌穿250天線（27433），大市一度挫242點低見25372點，但其後跌勢扭轉，收市倒升靠穩，收造25703點，揚88點，結束連續三日下滑的弱勢；國指撲近一萬關，收造9992，走高11點；港股主板交投788億元。



藍籌股個別發展，騰訊（700）倒升0.38%，收報320.2元，險守320元關；友邦（1299）揚1.73%，收報76.65元；中電（002）漲3.58%，收報82.4元。



