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﻿建行料下半年淨息差收窄

2019-08-30 列印
        建設銀行（939）淨息差較去年底收窄7個點子，至2.27%，首席財務官許一鳴昨日在中期業績會上表示，因貸款定價上升空間不大及存款成本控制，建行下半年淨息差基本穩定，或再降1至2個基點。另外，LPR（貸款市場報價利率）報價與執行價有約5個基點差距，由於幅度不大，影響有限，料對建行今年利息收入影響不足1億元人民幣。

        人行近日規定全國性銀行截至9月底LPR應用比例不少於30%，許一鳴指出，建行正認真執行人行要求，現時新增貸款LPR應用比例已超過50%，預計今年三季度肯定能超過人行規定的30%。

  另外他又預測，人行有下調利息的空間，未來或在LPR定價基準有動作。
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