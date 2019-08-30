﻿建行料下半年淨息差收窄

人行近日規定全國性銀行截至9月底LPR應用比例不少於30%，許一鳴指出，建行正認真執行人行要求，現時新增貸款LPR應用比例已超過50%，預計今年三季度肯定能超過人行規定的30%。
另外他又預測，人行有下調利息的空間，未來或在LPR定價基準有動作。
反修例示威遍地開花，暴力升級，市民減少外出，飲食業首當其衝。旺角一間酒家疑因欠租倒閉，六十多名員工被拖欠一個月薪金及遣散費。該酒家一名男職員說，要維持一家四口生活，對前景感到徬徨。香港餐務管理協會會長...
2019-08-30
中國近日來發生多宗有關樓宇的意外事故，繼周日廣東省東莞一商場出現天花倒塌，現在再發生天花塌下事故。哈爾濱一商場超市，發生天花棚頂坍塌脫落事故。 從網上流傳的影片可見，現場一片狼藉，大面積的天花板塌下，...
2019-08-30
英國首相約翰遜周三宣佈得到英女皇批准，把國會新會期押後至十月中後，社會各界強烈反彈，抗議之聲不絕於耳。數以百計的民眾周三晚在倫敦市中心上街示威，另外至今已有超過一百萬人響應號召在網上聯署請願信，抗議約...
2019-08-30
二手再錄市價租務個案，中原分區經理周家傑表示，火炭御龍山1座高層E室，面積563方呎，兩房間隔，以19500元租出，呎租34.6元。業主於08年以518.5萬購入，是次租出單位可享4.5厘租金回報。 祥益區域董事林偉光表示，屯門金安大廈低層C室，面積326方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以9500元租出，呎租29.1元。 香港置業營業經理張志豪表示，長沙灣順興閣低層A室，面積291方呎，一房間隔，望市景，議價後以1.15萬租出，呎租39.5元，據了解，新租客為內地客。業主於97年以140萬購入，現享回報9.9厘。 利嘉閣分行經理高偉鴻表示，跑馬地樂天峯低層A室，面積1281方...
2019-08-30
中美貿易談判氣氛有好轉跡象，加上經濟數據「對辦」，刺激美股早段向好，杜指曾經升超過三百點。中國商務部表示，願以「冷靜態度」解決貿易爭端，消息刺激美股造好，杜指早段曾升穿26280點，漲逾300點，相當...
2019-08-30
RB萊比錫今季改由拿格斯文執教，開季三場各賽事全勝，創下隊史紀錄。在新帥調教下，射手迪姆華拿近期亦持續交出表現。以該隊最近凌厲走勢，今晚德甲到訪慕遜加柏可望延續近年對賽往績優勢，一於直取客勝。(Now672、有線613、653台、FOX+周六凌晨2:30直播)
2019-08-30
電動車愈來愈受歡迎，熱潮會否蔓延到電動篋呢？有美國品牌推出智能騎行行李箱，用家可坐在行李箱上駕駛，轉彎或倒後行都得，遇着要在外國機場趕轉機，這個電動篋就大派用場！ 文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛產品查詢：21...
2019-08-30
68歲富商劉鑾雄（大劉）今年5月趁假期與愛妻甘比（陳凱韻）和三名子女到英國和加拿大旅遊探親，約半年未在港露面的他，上周五偕妻兒及親友一行14人到灣仔歎高檔意菜。據餐廳食客透露，劉氏一家坐在VIP房內言...
2019-08-30
作為一個偽文青，我當然會將「人生不如意事十常八九，可與語人無二三」這句說話放在口袋裏，有需要時便會拿出來空惆悵一番。但從今年六月開始，這句說話嘅質量變得愈來愈重，很多從未想像過嘅事情喺身邊發生咗，話不...
2019-08-30
漫長的香港馬季即將展開，馬迷要長期抗戰十個半月了。老張說漫長是因為三十年前入行時，馬季只不足九個月，於六月初完結，九月第二個周末開鑼也。當時全季只賽六十八天，比現時少廿天，當時夜賽跑六場，日賽跑八場，大賽日才加至九場，未幾夜賽加到七場，影響不大。到九十年代，日賽加到九場，大賽日十場，但目前夜賽八場，日賽十場，有三分一日子跑十一場。 據悉由於賽日已無法再加，就算政府准加，但於這十個多月內，已再無空檔加插賽日，因為原則是不會打疊跑兩日。不過於沙田馬場初期，每季都有兩三次打疊賽日，即星期六先跑八場，翌日再跑八場也。但由於評馬行業認為無法兼顧，馬迷也認為不可能兩次都入場，試了兩季即...
2019-08-30